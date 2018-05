Buch soll im Oktober erscheinen Marc-Uwe Kling: "Känguru-Chroniken" bekommen neuen Band

Während Kling - und vor allem sein Känguru - in seinen Romanen kaum dazu kommen, mal die Klappe zu halten, gibt sich der Autor in seinem Post ziemlich wortkarg. Gleichzeitig macht er aber auch unmissverständlich klar, was Sache ist. Kling postete ein Buchcover, das den Titel "Die Känguru-Apokryphen" trägt. Dazu schrieb er nur ein Datum: 12. Oktober 2018.