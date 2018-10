Buch erscheint am 5. Oktober TV-Moderatorin Nova Meierhenrich gibt dem Schmerz einen Sinn

Ihre Mutter war beim Schreibprozess ganz nah bei Ihnen, hat Geschichten und Erinnerungen beigesteuert. Hatte Sie keine Bedenken, die Familiengeschichte öffentlich zu machen?

Meierhenrich: Ich hätte das nie ohne ihre Zustimmung und auch niemals ohne sie gemacht. Ohne ihren Sichtwinkel würde ein riesen Aspekt fehlen. Also bin ich irgendwann zu ihr gegangen und habe sie nach langen Gesprächen gefragt, ob sie sich das vorstellen könne. Ich war mir sehr unsicher und dachte eigentlich, sie sagt nein, aber erstaunlicherweise hat sie sehr spontan Ja gesagt.

Sie mussten schon früh Verantwortung übernehmen und eigenes Geld verdienen. Hat Ihnen die Depression letztendlich nicht nur den Vater gestohlen, sondern auch Ihre persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten?

Meierhenrich: Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben zwar immer gutes Taschengeld bekommen, aber meine Eltern haben immer Wert darauf gelegt, dass wir eigene Jobs hatten. Mindestens die Hälfte aller großen Ferien mussten wir arbeiten. Mein Vater wollte mich und meine Brüder selbstständig machen. Und gerade in der Branche, in der ich mich jetzt bewege, finde ich es ganz sinnvoll zu wissen, wie hart das ist, neun Stunden am Tag den Hebel an einer Maschine zu bedienen. Ich glaube eher, dass mir das zugutekommt.

Sie schreiben, dass Sie auch heute noch ab und zu Schuldgefühle haben. Warum?

Meierhenrich: Jeder, der in seinem Leben einen Menschen durch einen natürlichen Tod verliert, schließt damit irgendwann Frieden. Weil er genau weiß, dass er nichts dagegen hätte tun können. Wenn eine Person aber freiwillig von einem geht, hat man als Angehöriger immer das Gefühl, nicht genug getan zu haben, dass derjenige dableiben will. Der Kopf weiß zwar, man hat alles getan, aber Herz und Bauch verstehen das nicht, sie machen sich einfach selbstständig.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111