Buch erscheint am 28. September Riccardo Simonetti verrät sein Geheimnis, um glücklich zu sein

Sie selbst präsentieren sich stets aufgedreht und gut gelaunt. Gibt es auch andere Seiten?

Simonetti: Natürlich gibt es die, aber die zeige ich nicht gerne, weil ich das Gefühl habe, die Leute schauen mir zu, um sich von ihren Problemen abzulenken und nicht, um mir bei meinen zuzuhören. Deswegen spreche ich Probleme immer nur dann an, wenn ich das Gefühl habe, sie betreffen auch meine Fans.

Wie gehen Sie mit negativen Kommentaren um?

Simonetti: Das gehört seit jeher zu meinem Leben, egal ob off- oder online. Natürlich ist das nicht schön und egal wie erfahren man ist, tut so etwas immer weh. Aber ich versuche, da drüber zu stehen und lasse die Kommentare auch bewusst stehen, um anderen Leuten zu zeigen, dass das nun mal der Preis ist, den man bezahlen muss, wenn man anders ist und zu sich steht. Das ist in meinem Leben nicht anders, als in ihrem.

Sie führen ein schillerndes Leben. Womit kann man Sie glücklich machen?

Simonetti: Ich freue mich jeden Tag hundertmal über irgendwelche Kleinigkeiten: eine lustig aussehende Wolke, ein Song im Radio, den ich ewig nicht gehört habe oder die Tatsache, dass meine Haare einfach mal ohne viel Arbeit gut sitzen. Das ist das Geheimnis - jede Gelegenheit nutzen, um sich zu freuen.

Ist Ihr Traum, ein Star zu sein, denn schon in Erfüllung gegangen?

Simonetti: Ich lebe das Leben, von dem ich selber immer geträumt habe, darf so viele tolle Dinge machen und jeden Tag vor der Kamera zeigen, was ich kann. Ich habe ein Buch geschrieben und bin gefühlt jeden Tag in einer anderen Stadt. Das ist toll, aber da gibt es noch so viel, das ich erreichen möchte.

Zum Beispiel?

Simonetti: Ich will wirklich etwas verändern. Denkanstöße geben und die Gesellschaft und meine Generation nachhaltig prägen, wie kein zweiter. Davon träume ich, jeden Tag - bis heute.