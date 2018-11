Buch erscheint am 28. November CrispyRob: Der YouTube-Star verrät seine lustigste Küchen-Panne

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news hat Robert Brosowski, so der bürgerliche Name des YouTubers, nun verraten, worauf es ihm bei seinen ausgefallenen Mahlzeiten besonders ankommt. Clean Eating? Nicht mit ihm: "Ich denke, dass ein gesunder Mix aus allem das Beste für mich persönlich ist." Demnach esse der 24-Jährige einfach alles, worauf er gerade Lust habe.