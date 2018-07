Berlin - Eine Schülergruppe aus München ist in Berlin von anderen Jugendlichen beleidigt und angegriffen worden. Mehrere Schüler wurden dabei am Donnerstagabend verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie ein Polizeisprecher auf AZ-Anfrage mitteilte, kommt die Hälfte der Schüler direkt aus München, die andere Hälfte aus dem nahen Umkreis der Stadt.