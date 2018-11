AZ: Ron, Sie als Fortuna-Fan: Kommen Sie an diesem Samstag mit nach München zum Spiel gegen den FC Bayern?

RONALD HÜBNER: Für die Heimspiele habe ich eine Dauerkarte, da gehe ich hin, so oft es passt. Auswärts ist es schwieriger, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt. An diesem Samstag bin ich leider nicht dabei, ich werde das Spiel am Fernseher verfolgen.

Wie sind Sie denn eigentlich Fan geworden?

Ich bin in Düsseldorf geboren, da liegt es irgendwie nahe, Fortuna-Fan zu werden. Anfang der 1990er-Jahre bin ich als Schüler das erste Mal ins Stadion gegangen, ich habe dann auch selbst im Verein Fußball gespielt, so hat sich das Interesse entwickelt.

Ist die gesamte Band leidenschaftlich bei Fortuna Düsseldorf dabei?

Ganz ehrlich: Ines (Band-Mitglied Ines Maybaum, Bassistin, d. Red.) und ich sind hier die Ausnahme, der Rest interessiert sich nicht wirklich für Fußball. Da sind es eher andere oder gar keine Sportarten.