Wien – Hollywood-Star Adrien Brody, Topmodel Rebecca Mir, Michael Jacksons Tochter Paris, Kelly Osbourne, Soul-Diva Patti LaBelle – unzählige deutschsprachige Promis und natürlich haufenweise schrille Paradiesvögel haben am Samstagabend das Wiener Rathaus zur bunten Partyzone gemacht. Zum insgesamt 25. Mal stieg dort am Samstagabend der Life Ball. Das Motto: "Sound of Music".