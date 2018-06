Brody Jenner hat "Ja" gesagt Caitlyn Jenner: Party in Wien statt Hochzeit des Sohnes

Beim Life Ball in Wien waren am Samstag auch einige internationale Promis anwesend. Caitlyn Jenner (68) erschien in einer glamourösen roten Robe mit langen Ärmeln und hohem Beinschlitz an der Seite und ließ sich auch mit Model Sophia Hutchins (21) ablichten. Es halten sich hartnäckig Gerüchte, die beiden könnten mehr als Freunde sein.