Britisches Familiendrama Emma Thompson: Für die Serie "Years & Years" wird sie Politikerin

Schauspielerin Emma Thompson (59, "Kindeswohl") geht in die Politik - aber nur für eine neue TV-Serie. Wie das Branchenportal "Variety" berichtet, wird die Britin in der geplanten HBO-Serie "Years & Years" die Rolle von Vivienne Rook übernehmen, die als Promi in die Politik eingestiegen ist und mit ihren provokanten Meinungen die Nation spaltet.