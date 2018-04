Sind Sie vor Ihren Konzert-Auftritten denn eigentlich nervös?

Walker: Ja, vor jedem. Ich trinke dann aber immer gerne "Portada", einen portugiesischen, süßen Wein, um etwas runterzukommen. Beim Soundcheck fühlt sich alles immer noch so leicht an, aber sobald man auf die Bühne geht und 800 Leute vor einem stehen, spürt man das Adrenalin durch die Adern fließen. Der Auftritt wird deswegen aber umso besser. Nach einem Gig ist es für mich nur schwer, ruhig einzuschlafen, weil man noch so viel Energie in sich hat.

Man vergleicht Sie gerne mit Ed Sheeran. Wie finden Sie das?

Walker: Er ist ein großartiger Künstler. Ich weiß gar nicht, warum manche denken, ich wäre davon genervt, wenn man mich mit ihm vergleicht. Der Unterschied zu uns beiden ist, dass Sheeran auch als Singer-Songwriter arbeitet, schließlich schreibt er ja für Justin Bieber und Rita Ora. Sein aktuelles Album klingt poppig-kommerziell. Ich finde es okay, mit ihm verglichen zu werden. Immerhin werde ich nicht mit irgendeinem blöden Künstler verglichen. (lacht)

Wann wird ein Album von Ihnen rauskommen?

Walker: Vermutlich noch dieses Jahr und es wird "What a Time to be Alive" heißen. Außerdem kommt bald mein neuer Song "Angels" heraus, bei dem auch ein Orchester zu hören ist. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, bis es für mich richtig klang. Jetzt bin ich sehr zufrieden damit.