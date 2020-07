Taktisches Talent: Zwar ist es stets Vettel, der seinen Autos Frauennamen gibt, aber keiner schafft es, so einfühlsam mit seinem Boliden umzugehen wie Hamilton. In Ungarn holte er genau so viel aus seinem Mercedes heraus, um entspannt vor der Konkurrenz zu bleiben, nur um nach dem letzten Reifenwechsel noch mal alles für die schnellste Runde herauszuholen. "Da kann man sich ungefähr vorstellen, was der Mercedes kann, wenn Lewis will", erklärte Sky-Experte Ralf Schumacher. Nur hat Hamilton über die Jahre gelernt, seine und die Kräfte seines Autos perfekt zu dosieren.