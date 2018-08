Schmid (CSU): Stadt hilt mit Programm

Josef Schmid (CSU), der im Münchner Westen für den Landtag kandidiert, hat eine bessere Unterstützung der bedürftigen Münchner Seniorinnen auf dem Zettel. Landes- und bundespolitisch sagte er gestern der AZ, müsse noch mehr getan werden, damit sich die Zeit, die Mütter zu Hause gearbeitet haben, angemessen in der Rente widerspiegele. Wichtig sei außerdem, dass der Wiedereinstieg nach der Familienphase nicht zur beruflichen Sackgasse werde. Deshalb helfe die Stadt auch mit, Frauen für den Wiedereinstieg in den Beruf zu coachen. "Dieses Programm ist auch ein Beitrag zur Sicherung der Altersvorsorge von Frauen und zur beruflichen Gleichstellung am Arbeitsmarkt am Wirtschaftsstandort München", sagte Schmid, der das Wirtschaftsreferat leitet.