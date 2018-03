Ist das "Abkommen" ungültig?

Durch die Klage behauptet Clifford das erste Mal öffentlich, dass sie eine "intime Beziehung" zu Trump hatte. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Cohen ihr vor den US-Präsidentschaftswahlen 130.000 Dollar bezahlt hatte - aus eigener Tasche, so der Anwalt. Nun will die Pornodarstellerin offenbar eine gerichtliche Verfügung erwirken, die eine angebliche Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Trump und ihr außer Kraft setzt. In der Klage wird behauptet, Trump habe die Übereinkunft nie unterzeichnet, "damit er später, falls nötig, jegliche Kenntnis über das Stillschweige-Abkommen und Frau Clifford öffentlich leugnen kann". Anstatt Trump soll sein Anwalt unterschrieben haben, heißt es.

In den Gerichtsunterlagen behauptet Clifford, dass sie "eine intime Beziehung mit Trump im Jahr 2006 in Lake Tahoe begann und ihre Beziehung mit Trump bis ins Jahr 2007 fortgesetzt" habe. In einem Interview mit "In Touch" aus dem Jahr 2011, das vor kurzem veröffentlicht wurde, behauptete Stormy Daniels, dass sie Trump 2006 bei einem Promi-Golfturnier getroffen habe. First Lady Melania (47) hatte Donald Trump 2005 geheiratet. Der gemeinsame Sohn Barron kam im März 2006 zur Welt.