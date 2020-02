Anwalt und Vertrauter von Strauß: Franz Josef Dannecker

Seiner eigenen Darstellung im Brief zufolge hat sich Herrhausen ausgesprochen intensiv um diese Vorgänge gekümmert. So sprach er mit zwei Vorständen der DG-Bank darüber, forderte und erhielt auch schriftliche Stellungnahmen von ihnen. Sein weiterer Hinweis, dass er in der gleichen Angelegenheit auch mit Dannecker gesprochen habe, und zwar mehrfach, hat besondere Brisanz. Franz Josef Dannecker (1927–1992) war Jurist und eng mit der CSU verbunden: Schatzmeister und Justiziar, Mitglied im Präsidium und im Landesvorstand sowie Vorsitzender der Satzungskommission. Zugleich war er persönlicher Anwalt von Franz Josef Strauß und ein Vertrauter.

Darüber hinaus taucht der Name Franz Josef Dannecker auch noch in einem Schriftstück auf, das es in sich hat – ein als intern klassifizierter vierseitiger Bericht der DG-Bank. Dort wird Dannecker neben Marianne Strauß, der tödlich verunglückten Ehefrau des Politikers, als Bevollmächtigter des Kontos "FIDINAM" und vier weiterer Unterkonten genannt, die Franz Josef Strauß bei der Schweizer DG-Bank-Filiale unterhalten haben soll.

Dem Bericht zufolge soll das Konto im März 1990, eineinhalb Jahre nach dem Tod des Politikers, aufgelöst worden sein. Auch der Kontostand wird genannt: 359.498.000,66 DM.

Interner Bericht der DG-Bank

In dem internen Bericht, der der AZ vorliegt, werden abenteuerlich wirkende Transaktionen geschildert. DDR-Devisenhändler Schalk-Golodkowski taucht mit drei Einzahlungen von zusammen 100 Millionen D-Mark auf, Filmmogul Leo Kirch mit 50 Millionen, eine 30-Millionen-Zahlung in Zusammenhang mit der Platzierung eines Flick-Aktienpakets. "Weitere Überweisungen kamen von Konten saudi-arabischer Personen, aus dem Libanon und auffällig viele von der Deutschen Bank. Keine war unter einer Million", heißt es in dem Papier, das eine frühere Mitarbeiterin der DG-Bank mitverfasst hat.

Der zweite durch Unterschrift genannte Verfasser, ein Kollege aus der Bank, starb bereits vor vielen Jahren.

Max Strauß zeigt Schlötterer an: DG-Bank-Bericht gefälscht?

Max Strauß, dessen Name in Zusammenhang mit den mutmaßlichen Schweizer Konten seines Vaters im internen Prüfbericht ebenfalls auftaucht, hat sich gegenüber der AZ schon klar geäußert. Fragwürdige millionenschwere Konten seines Vaters in der Schweiz verwies er ins Reich der Fabel, sprach von "barem Unsinn" und "haltlosen Vorwürfen". In einer Strafanzeige ist Max Strauß, auch im Namen seiner beiden Geschwister, noch ein Stück weiter gegangen. Darin bezichtigte er "Erzfeind" Schlötterer, den internen Bericht der DG-Bank gefälscht oder die Fälschung in Auftrag gegeben zu haben.

Gegen die Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft München, die den Vorwurf als völlig unbegründet erachtete, ging Max Strauß mit allen juristischen Möglichkeiten vor. Am Ende wollte er die Klage gerichtlich durch das Oberlandesgericht München erzwingen, scheiterte aber (Aktenzeichen 2 Ws 1061/18 KL – 2 Ws 1062/18 KL).

Problem: Glaubwürdigkeit früherer Bankmitarbeiterin

Die unüberwindbare Hürde, die Max Strauß in diesem Verfahren im Weg stand, ist das Kardinalproblem des ganzen Falls: die Glaubwürdigkeit der früheren Bankmitarbeiterin, die den internen Bericht mit den Strauß-Millionen in der Schweiz verfasst hat und die DG-Bank im Streit verließ.

Lügt sie – oder spiegelt der Bericht skandalöse Vorgänge im realen Modus wider? Die Antwort ist in nahezu allen Entscheidungen nachzulesen: kann sein, kann aber auch nicht sein. Indizien, die aber für belastbare Gerichtsentscheidungen nicht ausreichen, gibt es für beide Versionen. Klärbar, wie den Akten vielfach zu entnehmen ist, sei die Wahrheit nicht mehr.

Schlötterer fordert neue Ermittlungen

Diese diffuse rechtliche Gemengelage gehört für Wilhelm Schlötterer mit dem überraschenden Auftauchen des Herrhausen-Briefs nun zur Vergangenheit. Seine Logik lautet: "Wenn es die Konten von Strauß bei der DG-Bank in der Schweiz nicht gegeben hätte, wäre der Aufwand eines vielbeschäftigten Top-Managers wie Herrhausen völlig sinnlos gewesen. Warum sollte er sonst Gespräche mit den Vorständen der DG-Bank führen und schriftliche Berichte anfordern? Und warum sollte er sonst mehrfach mit Dannecker gesprochen haben?"

Schlötterer fordert angesichts des Briefs, den er in der Strafanzeige gegen den Ansbacher Chef der Staatsanwaltschaft, Michael Schrotberger thematisiert, neue Ermittlungen. Die Strafanzeige gegen den Leiter der Ansbacher Ermittlungsbehörde wird nach einer Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bearbeitet, wie Behördensprecherin Antje Gabriels-Gorsolke auf Anfrage der AZ bestätigte.

Über die Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens sei aber noch nicht entschieden. "Derzeit prüfen wir", erklärte sie, "ob überhaupt eine strafbare Handlung vorliegt." Rein formell werde der Leiter der Staatsanwaltschaft Ansbach bis zu einer Entscheidung als Beschuldigter geführt.

