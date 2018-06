Brief an Hilfsorganisation Alyssa Milano möchte Migrantenkinder aufnehmen

Die Hilfsorganisation Cayuga Centers, die sich um die Pflege bedürftiger Kinder kümmert, soll von der Schauspielerin angeschrieben worden sein. In dem Brief heißt es demnach, dass Milano "inbrünstig" gegen die Politik des Weißen Hauses sei und die Anstrengungen der Organisation zu schätzen wisse. Sie schreibe, um ihre Unterstützung anzubieten. "Als Mutter weiß ich, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Kinder mit ihren Eltern in Amerika wieder zu vereinen." Milano wolle sich bei den zuständigen Behörden registrieren, um mehreren Migrantenkindern ein Zuhause zu bieten, bis dies passieren könne.