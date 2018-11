München - Bettelbanden, Drogensüchtige und Erotik-Läden - München ist zwar so sicher, wie lange nicht, doch in der Gegend am Hauptbahnhof bekommen viele Münchner Abends ein mulmiges Gefühl im Bauch. Die Polizei München hat sich daher die eigenen Einsätze genauer angesehen und zieht für den Zeitraum zwischen Mai und Oktober Bilanz.