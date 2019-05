Wird Bayern am Wochenende Meister? Hasan Salihamidžić grinst und nickt. Riegelt dann aber im AZ-Gespräch ab: "Ja, ich würde heute Abend gern nicht über Fußball reden." Auf was freut er sich bei der "Wempe Piano Night"? "Auf die Musik hier." Am Flügel sieht man Bayerns Sportdirektor dann aber nicht mehr. "Das wollt ihr nicht hören. Tatsächlich habe ich früher aber mal Piano gespielt. Saß aber bestimmt zehn Jahre nicht mehr am Klavier. Ich kann das heute nicht mehr, mir fehlt die Zeit. Damals hat mir das aber richtig Spaß gemacht. Meine 18-jährige Tochter spielt Klavier und die jüngere Tochter Ukulele."