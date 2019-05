München - So offensiv haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern selten in Stellung gebracht, wenn es um potenzielle Neuzugänge ging. Nach Präsident Uli Hoeneß bestätigte am Freitag nun auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, dass sich die Münchner um eine Verpflichtung von Leroy Sané bemühen.