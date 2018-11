An manchen Ecken in der Münchner Innenstadt sind schon die Sterne angebracht - gesehen etwa am Marienplatz. Und in den Stachus-Passagen haben die Dekorateure schon längst die ersten Birnchen und Leuchtsterne platziert - an der Decke, und zum Beispiel neben der Rolltreppe, wie AZ-Leser Djordje Matkovic bei seinem Besuch in der "Sonnen-Passage" (ja, sie heißt wirklich so) im Foto festgehalten hat.