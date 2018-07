8. Minute: Was ein Auftakt! Riesen-Chance für Brasilien: Nach einem Eckstoß bugsiert Thiago Silva den Ball aus kürzester Distanz an den Pfosten. Da will er die Kugel förmlich reinbetten - vergeblich!

6. Minute: Neymar liegt das erste Mal auf dem Boden. Das hat nicht lange gedauert. Da hat er einen Schlag von Fellaini abbekommen - nachvollziehbar.

2. Minute: Erste Chance des Spiels! De Bruyne schüttelt Fernandinho ab und zieht aus etwa 25 Metern ab. Ein Flachschuss, der doch deutlich am Tor vorbeigeht.

1. Minute: Los geht es in der Kasan-Arena! Gänsehaut-Atmosphäre!