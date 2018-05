Legte er das Feuer extra so, dass eine Wohnung nicht gefährdet war?

Was spricht für ihre These? Laut Staatsanwältin hatte der Angeklagte ein Motiv: Weil ihn unordentliche Zustände in dem Mietshaus gestört hätten, habe der in Libyen geborene, perfekt deutschsprechende Mann zu nachtschlafender Zeit die Matratze angesteckt. Die habe der 44-Jährige zuvor auf ein Podest zwischen dem zweiten und dritten Stock geschleppt.