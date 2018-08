Riem - Ein Schaden von geschätzt rund 200.000 Euro ist durch ein Feuer an einem Supermarkt in Riem verursacht worden. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand vor dem Geschäft in der Lehrer-Wirth-Straße am vergangenen Sonntag gegen 1.15 Uhr. Dort lagen Holzpaletten, die rauchten und kurz darauf entflammten. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf eine Markise und die Isolierung der Hausfassade über.