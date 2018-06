Freimann - Am Sonntagabend alarmierte die Bewohnerin eines Hauses die Feuerwehr, dass aus einer Wohnung im Erdgeschoss Rauch dringe. Die Feuerwehr verschaffte sich über die Eingangstür und die Terrassentür Zutritt zum Ein-Zimmer-Apartment und fand eine bewusstlose Frau vor. Sie musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Murnau geflogen. Sie schwebt noch immer in Lebensgefahr.