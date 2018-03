Brand an der Hauptstraße Eröffnung verschoben: Imbiss brennt völlig aus

Landshut - Bevor auch nur ein Falafelbällchen über den Tresen gereicht werden konnte, platzte der Traum eines Landshuters vom neuen Geschäft: Der Mann wollte sich in Laufnähe des Bahnhofs Neufahrn einen Döner- und Falafel-Laden aufbauen. In den Nachmittagsstunden wurde laut Zeugenaussagen in der Imbiss-Küche noch gearbeitet. Als der Betreiber dann am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr zum Laden im Biberger-Gebäude an der Hauptstraße 67 in Neufahrn zurückkam, schlug ihm schon der Rauch aus der Küche entgegen. Die Küche des neuen Imbisses hatte Feuer gefangen. Sie brannte völlig aus. Am Samstag sollte Eröffnung sein.



Als Brandursache wird eine defekte Kaffeemaschine vermutet, so die Polizei. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, auch die Wohnungen im oberen Stockwerk wurden nicht beschädigt.



"Brand im Imbiss" lief über den Alarm-Ticker. Sofort rückten die Feuerwehren aus Neufahrn, Winklsaß, Hofendorf-Hebramsdorf, Ergoldsbach und Mallersdorf-Pfaffenberg aus. Die Mallersdorfer Feuerwehr war wegen einer Drehleiter zusätzlich alarmiert worden, da nicht klar war, ob sich Personen im oberen Stockwerk des Gebäudes aufhielten.