Brad Pitt erhielt zum ersten Mal einen Schauspiel-Oscar für seine Rolle als Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood". Er widmete den Goldjungen seinen Kindern: "Ihr macht alles bunt, was ich tue." Am Ende seiner Dankesrede erinnerte sich der US-Amerikaner mit brüchiger Stimme an seine Anfänge in der Filmbranche.