BR zeigt die Doku "Dries" Dries Van Noten: Wie tickt der belgische Modeschöpfer?

Seine große Liebe

Der Modemacher lebt seit gut 20 Jahren zusammen mit seinem Partner Patrick Vangheluwe in einem alten Haus aus dem Jahre 1840 auf dem Land zwischen Antwerpen und Brüssel. "Wir haben einen großen Garten mit verschiedenen Bereichen: Es gibt den Rosengarten, den Daliengarten, den Pfingstrosengarten. Wir haben viele Blumen - in aller Bescheidenheit, die Zahl der Arten, die wir haben, ist zu hoch, um sie zu zählen", verriet Dries Van Noten bereits im Juni 2016 dem Magazin "Harper's Bazaar".

Seine größten Leidenschaften

Gärtnern zählt neben Mode und Sammeln von Kunst zu den großen Leidenschaften des Modemachers. Doch diese Begeisterung für Blumen stellte sich erst langsam mit dem Erwachsenwerden ein. Als Kind habe er Gartenarbeit gehasst, verriet er etwa dem "SZ Magazin" in einem Interview im August 2015. "Hasst man nicht alles, wozu man gezwungen wird? Ich wollte lieber David Bowie im Fernsehen sehen, statt Unkraut zu jäten", so Van Noten.

Mode faszinierte ihn von klein auf

Für Mode hingegen habe er sich begeistert, seit er denken könne. Kein Wunder: Sein Vater war Besitzer einer Herrenboutique in Antwerpen. "Ich bin mit Kleidung aufgewachsen", erzählte der 59-Jährige einmal im Gespräch mit dem "Zeit Magazin". Nach Schulschluss habe es ihn stets in das elterliche Geschäft gezogen. "Meine Hausaufgaben habe ich dort gemacht. In den Schulferien habe ich meine Eltern nach Paris, Florenz oder Düsseldorf begleitet, um dort Kollektionen zu kaufen. Mode hat mich tatsächlich schon von klein auf fasziniert."

Das macht ihn so besonders

Die Besonderheit an Dries Van Noten ist, dass er als einer von wenigen Modemachern unabhängig agiert. Anders als bei so mancher Konkurrenz-Marke steckt hinter seinem gleichnamigen Label kein großer Konzern, kaufen ließ er sich bis jetzt nicht. Statt in der Modemetropole Paris sitzt sein Headquarter in Antwerpen. Das Gebäude, in dem sich das Atelier befindet, ist ein ehemaliges Spirituosenlager. Auch ohne Werbekampagnen oder gar Vermarktung seiner Person hat es Dries Van Noten zu einem der einflussreichsten Modeschöpfer unserer Zeit geschafft.

Seine Art zu leben

Es ist gerade seine Einstellung zum Leben, die Van Noten von anderen unterscheidet und so besonders macht. "Für mich ist das alles eins. Ich denke auf dieselbe Art und Weise, wenn ich koche, wenn ich gärtnere oder wenn ich Stoffe auswähle. Es ist meine Art zu leben", fasste er es im Interview mit der "New York Times" einmal zusammen. Wie er das genau macht, gibt es heute Abend im Fernsehen zu sehen...