BR setzt auf Serienerfolg "Hindafing": Drehstart für sechs neue Folgen

Maximilian Brückner (40, "Resturlaub") kehrt als Alfons Zischl zurück: Der Dreh zur zweiten Staffel von "Hindafing" ist gestartet, wie das BR Fernsehen berichtet. Brückners Rolle muss sich in den sechs neuen Folgen der schwarzhumorigen Serie nach seinem Rücktritt als Hindafinger Bürgermeister nun als Landtagsabgeordneter in München beweisen. Neben dem stressigen Alltag in der Politik muss er sich auch noch um Frau Marie (Katrin Röver) kümmern, schließlich erwartet sie deren gemeinsamen Sohn.