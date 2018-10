Berlin - Die Anteilnahme ist groß: Am der Nacht zum 2. Oktober starb der Ex-Box-Weltmeister Graciano "Rocky" Rocchigiani, als er in Italien von einem Auto erfasst wurde. In Berlin ist er begleitet von mehr als 1.000 Trauernden auf dem Alten St. Matthäus-Friedhof in Berlin-Schöneberg beigesetzt worden.