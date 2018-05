Mit Kies und Immobilien verdiente er ein Millionenvermögen, jetzt wagt Mario Daser einen neuen Schritt. Der 29-Jährige, der aktuell in der Türkei trainiert und im September erneut vor begeisterten Fans in der Barclaycard Arena in Hamburg kämpfen wird, zählt zu den bestbezahlten Boxern. Seit April steht er bei dem Unternehmen Evo Drinks (Lifestyle- und Sportgetränk) unter Vertrag und verdient damit eine fast siebenstellige Summe. "Mario Daser hebt Evo noch einmal auf eine andere Stufe durch seine Popularität und seine Geschichte und seine Art“, so ein Unternehmenssprecher.