Der die Fans in Alarmstimmung versetzte. "Wir stehen zur Bundesliga – Superliga ohne uns", das war am Samstag auf einem großen Plakat in der Südkurve zu lesen. Eine deutliche Botschaft an die Vereinsführung. Hoeneß und Rummenigge versuchten sich bei ihren Dementis zu den Liga-Fluchtplänen in der Rolle der drei Affen: nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt.