Zuletzt war sie auch in der Vox-Sendung "6 Mütter" zu sehen. Dort sprach Verona Pooth unter anderem über ihr perfektes Aussehen – und über mögliche chirurgische Eingriffe. "Ich wollte das halten, was ich mal bekommen hatte – durch meine Gene und mein Glück", sagt sie bei Vox. Doch richtig verraten, wo sie nachgeholfen hat, will Verona nicht: "Die Frage von Journalisten: 'Was hast du machen lassen?" ist so ähnlich wie 'Wann hattest du zuletzt Sex?' Ich denke, wir haben alle Sex, trotzdem fragt man das doch keinen."