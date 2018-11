"Ihr könnt ja mal nachschauen, wer bislang am seltensten auf der Bank saß von uns. Das wird ein überraschender Name sein für euch", sagte Hummels kess in Richtung der Reporter. Hast ja Recht, Mats: Dreimal musste der Ex-Dortmunder zunächst draußen bleiben, Boateng und Süle je einmal mehr.

Und am Samstag? Süle dürfte gesetzt sein, weil er gegen Athen geschont wurde und seine Schnelligkeit gegen die wendigen Dortmund-Angreifer eigentlich unverzichtbar ist. Hummels hat beim Spiel gegen die alte Liebe wohl einen kleinen Vorteil vor Boateng. "Das ist ein Highlight-Spiel, in dem jeder auf dem Platz sein will", sagte Hummels, "da wird es enttäuschte Gesichter geben."

Zweifellos. Und wenn es Sie selbst erwischt, Herr Hummels? "Egal, wer es ist, auch wenn ich es bin, muss man professionell damit umgehen, die anderen anfeuern und schauen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind." Das klang sehr kollegial.

Martínez wohl gesetzt - James von Beginn an?

Zentrales Mittelfeld: Ein Bayern-Star steht wie Keeper Neuer gewissermaßen vor einem Derby. Leon Goretzka ist in Bochum geboren, vor seinem Wechsel im Sommer spielte er fünf Jahre für Schalke 04. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es für mich keine spezielle Partie wäre", sagte Goretzka: "Ich bin jetzt fünf Jahre dahin gefahren mit dem Wissen, dass es ein heißer Tanz wird. Für mich und alle anderen ist das was Besonderes."

Ob Goretzka allerdings zur Startelf gehören wird, ist offen. Gegen Athen agierte der 23-Jährige unauffällig, zaghaft. Und die Konkurrenz ist trotz der Verletzungen von Thiago und Corentin Tolisso stark. Auf der Sechserposition führt kein Weg an Security-Boss Javi Martínez vorbei, der Spanier soll die BVB-Angriffe unterbinden. "Er ist sehr zweikampf- und kopfballstark", erklärte Hummels: "Sein erster Gedanke ist defensiv. Und das ist in einer Mannschaft mit sehr vielen offensiv ausgerichteten Leuten nicht verkehrt."

Eine der beiden Achterpositionen ist wohl für James Rodríguez vorgesehen. Der Kolumbianer, der zuletzt an einer Wadenblessur laboriert hatte, saß gegen Athen 90 Minuten auf der Bank. Nach AZ-Informationen konnte er das Training der Reservisten am Donnerstag ohne Probleme absolvieren. Thomas Müller ist ein Kandidat für die Position neben James, wie auch Renato Sanches.

Robben-Ausfall droht - Gnabry als Hoffnungsträger

Offensive Außenbahn: Dortmund-Experte Arjen Robben (Blockade im Knie) verpasst den Klassiker womöglich, er kann noch immer nicht voll trainieren. Auf der rechten Seite könnte für den Niederländer Müller spielen – oder aber Serge Gnabry. Der 23-Jährige ist aktuell der gefährlichste Außenspieler der Bayern, zuletzt gegen Freiburg gelang ihm sein erstes Tor.

Wahrscheinlich wird Gnabry aber auf der linken Seite gebraucht, denn Franck Ribéry steckt tief in der Krise. Der 35-jährige Franzose hat in dieser Saison erst eine Torvorlage geliefert, das Zusammenspiel mit David Alaba klappt überhaupt nicht mehr. Ribéry steht vor einer schweren Zeit – erst recht, wenn Kingsley Coman wieder spielen kann.

Im Video: Kimmich-Kampfansage an den BVB