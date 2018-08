"Bonfire - Sie gehörte nie dazu" Krysten Ritter: Von der Superheldin zur Thriller-Autorin

Für Abby steht bald fest: Sie muss herausfinden, warum Kayce Mitchell, eines der beliebtesten Mädchen der Schule, vor über zehn Jahren spurlos verschwand... Kurz zuvor war es zusammen mit weiteren Mädchen in einen Skandal verwickelt. Ein entwürdigendes "Spiel" unter den Jugendlichen von Barrens scheint zudem die Zeit überdauert zu haben.

So viel Krysten Ritter steckt im Buch

Ein spurlos verschwundenes Mädchen, seltsame Krankheiten, ein fieses Spiel unter Jugendlichen und ein Unternehmen, das eine ganze Kleinstadt kontrolliert: In "Bonfire" hat Ritter die Zutaten gefunden, die es für einen soliden Thriller braucht. An der ein oder anderen Stelle wünscht man sich als Leser vielleicht etwas mehr Tiefgang und weniger Nebenschauplätze, spannend bleibt es aber bis zum Schluss. Auch dank der interessanten Hauptfigur, die versucht, ihrer Vergangenheit zu entkommen.

"Als Teenager hat man so ein stark emotionales Leben", sagte Ritter in einem "Elle"-Interview zu ihrem Buch: "Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, ein Ausgestoßener oder ein Einzelgänger zu sein oder rauszufallen. Wie es ist, das Ziel von Klatsch oder Leuten zu sein, die über dich reden, oder Mädchen, die sich zusammenrotten. (...) Das ist grausam. Wenn dir das passiert, fühlt sich das wie das Ende der Welt an." Und wie viel steckt von der Schauspielerin selbst in dem Roman? "Eine Menge", verriet Ritter in einem anderen Interview mit "Entertainment Weekly": "Aber ich bin nicht annähernd so düster wie Abby - ich bin eine viel fröhlichere Person und ich denke, wenn ich wie Abby wäre, würde ich nichts fertigbringen."