Bond-Girl geht es deutlich besser Olga Kurylenko nach Corona-Infektion: "Ich bin vollständig geheilt"

In den vergangenen Tagen sind immer mehr prominente Coronavirus-Fälle publik geworden. Nach Tom Hanks (63) und seiner Ehefrau Rita Wilson (63) wurden unter anderem auch Idris Elba (47) sowie Oliver Pocher (42) und Frau Amira (27) positiv auf das Virus getestet. Am Sonntag gab auch der in Ungnade gefallene Startenor Plácido Domingo (79) seine Erkrankung via Facebook bekannt.