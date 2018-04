Am Samstagabend sind in Cleveland mehrere Bands in die legendäre Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen worden, allen voran die US-Rocker von Bon Jovi ("It's My Life"). Ebenso geehrt wurden die Cars, die Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone (1933 - 2003) und Sister Rosetta Tharpe (1915 - 1973). Zu einem der Höhepunkte des Abends wurde ein Tribut an den verstorbenen Chris Cornell (1964-2017).