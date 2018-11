Bollywood-reif Cressida Bonas: Seltener Auftritt auf dem roten Teppich

Ein echter Hingucker-Auftritt! Model Cressida Bonas (29) erschien auf dem roten Teppich bei den Evening Standard Theatre Awards am Sonntag in London in einer eindrucksvollen Robe in Gold und Orange. Das optisch zweigeteilte Dress mit funkelndem rückenfreiem Oberteil und weitem Chiffon-Rockteil wirkte wie einem farbenfrohen Bollywood-Streifen entliehen. Mit ihrem strahlenden Lächeln setzte die schlanke Britin, die durch ihre Liaison mit Prinz Harry (34) international bekannt wurde, ihrem Auftritt das Krönchen auf.