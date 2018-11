Böller riss ihm die Hand ab Frank Rosin ehrt tapferen Kollegen nach schockierendem Unfall

Der Unfall passierte zwar nach den Dreharbeiten mit Rosin - der Schock saß trotzdem im ganzen Team tief. "Lieber Roman, ich bewundere deine Stärke. Mach weiter so", schreibt Rosin nun auf Instagram. "Wir waren alle sehr geschockt. Umso bewundernswerter ist es, dass er unerschütterlich weiter macht und in seinem eigenen Restaurant in Baierbrunn wieder kocht." Die Folge mit Scholl erscheint am Donnerstag, dem 29. November.