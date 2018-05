Die Familie bat den Bischof um Hilfe

Ingo H. hörte 2002 auf als Diakon zu arbeiten. Der Familienvater starb im Jahre 2010. Seine Frau und seine Kinder blieben im Haus. "Das ist unser Elternhaus", erklärt der Jazzpianist Mathias H. (41), warum er und der Rest der Familie so an dem Haus hängt. Doch all seine Bemühungen einschließlich der Bitte um Hilfe beim Bischof fruchteten nichts. Die Familie fühlt sich von der Kirche alleingelassen.