Boateng trainiert schon wieder Leichte Entwarnung aus dem Bayern-Lazarett

Grünes Licht für Boatengs Einsatz am Samstag

Mit einem Sieg der DFB-Elf wurde es nichts – trotzdem überwogen die positiven Aspekte. Das galt auch für Boateng nach seiner frühen Rückkehr nach München. Der 30-Jährige konnte an der Säbener Straße bereits wieder voll trainieren, zuvor war er von der medizinischen Abteilung behandelt worden. Grünes Licht also für Boatengs Einsatz am Samstag im so wichtigen Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg – falls ihn Trainer Niko Kovac denn in der Startelf ranlässt. Beim Spiel in Paris überzeugte das Duo Niklas Süle/Mats Hummels. Gut möglich, dass auch Kovac an dieser Formation festhält.