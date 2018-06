Auch hier stehen die Bayern vor einem Dilemma: Verhandlungspartner können nachvollziehbar die mäßige WM des 29-Jährigen anführen. Oder der FC Bayern behält einen Abwehrstar, der seinen Zenit offensichtlich überschritten hat - und büßt weiter an internationaler Konkurrenzfähigkeit ein.

Thomas Müller: Wo ist nur die Leichtigkeit hin?

Es war ein seltenes Bild: Thomas Müller weint. So geschehen in der Kasan-Arena, unmittelbar nach dem desaströsen 0:2 gegen Südkorea. So hatten die deutschen Fußball-Fans ihren "Schleicher", ihren "Raumdeuter", ihren "Bundestorjäger" wohl noch nie gesehen.

"Es ist peinlich, dass wir in dieser Gruppe als Letzter ausscheiden, mit so einem Kader, mit solchen Ansprüchen. Wir sind unserem Anspruch nicht gerecht geworden", sagte der Bayern-Star nach der Pleite: "Alle Begründungen, die jetzt von den Medien kommen, können wir nicht zurückweisen, wir stehen mit heruntergelassener Hose da. So, wie wir aufgetreten sind, haben die Gegner nicht mit den Knien geschlottert."

Müller, auch daran gibt es wenig Zweifel, hat an Leichtigkeit eingebüßt. An dieser besonderen Gabe, die ihn von anderen Spielern abhob. Er hat schon früher herbe Niederlagen einstecken müssen, aber diesmal dürfte ihn vielmehr die Art und Weise beschäftigt haben.

Ferner erzielte er in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielzeiten insgesamt nur 13 Tore, blieb zuerst bei der EM 2016 und nun bei der WM 2018 torlos. Müller wird plötzlich zum Sorgenkind.

Joshua Kimmich: Eine Saison, wie eine einzige Lektion

Champions-League-Halbfinale - gescheitert! DFB-Pokal-Finale - überraschend verloren! WM 2018 - zum Vergessen! Joshua Kimmich weinte nach jedem dieser Rückschläge, oder, wie nun gegen Südkorea, währenddessen. Der erst 23-Jährige wurde regelrceht zum Sinnbild für das Scheitern der Bayern in dieser Saison, gemessen an den Ansprüchen der Münchner - und die Meisterschaft ausgeklammert.

Dabei erweist er sich schon in jungen Jahren als Lautsprecher und Leader, der vorangeht, und dahin, wo es weh tut. Doch in Russland spielte er teils völlig übermotiviert und somit unstrukturiert. Dass sich der Schwabe zu sehr unter Druck setzt, war ihm stets regelrecht anzusehen. Dabei ist er vielleicht das größte Versprechen des deutschen Fußballs für die Zukunft.

Ihn wieder mental hinzubekommen, wird eine Mammutaufgabe für die Bayern.

