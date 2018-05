Boateng lässt auf sich warten DFB-Trainingslager in Eppan: Die Bayern kommen!

Boateng schuftet fürs Comeback

Dazu zählt natürlich auch Jérôme Boateng. Doch ob der 29-Jährige ebenfalls schon am Freitag nach Südtirol reisen wird, ist unklar. Boateng müsse sich zunächst noch einer "Abschlussuntersuchung in München" bei Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt unterziehen, sagte der Bundestrainer: "Danach werden wir entscheiden, wann er kommt. Vielleicht auch erst am Samstag oder Sonntag." Boateng schuftet nach seiner schweren Oberschenkelverletzung fürs Comeback, in den vergangenen Tagen absolvierte er bereits intensives Lauftraining an der Säbener Straße.