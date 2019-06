Capital Bra Stammgast auf Boatengs Events

Den Lifestyle von und mit Boateng zu erleben, das scheint ein Konzept zu sein, das aufgeht. Im Haubentaucher wurde bis in den Abend hinein getanzt. Später ging es für alle Nachtschwärmer zur nächsten Location am Spreeufer. Im Spindler & Klatt feierten Jérôme Boateng, Capital Bra und Co. bis zum Morgengrauen.

Capital Bra und Paulina Rojinski waren auch schon am Start gewesen, als Boateng unter anderem mit seinen Kollegen beim FC Bayern bei der "Boa X P1"-Party die erste Nummer seines Magazins "Boa" gefeiert hatte - unmittelbar nach dem 5:0 gegen Borussia Dortmund.

Lesen Sie hier: Jérôme Boateng mit Gastauftritt bei "Men in Black: International"