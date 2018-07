Taching am See - Am Sonntagnachmittag ist ein BMW auf der St 2105 in Taching (Lkr. Traunstein) aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Opel zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW anschließend noch gegen einen VW Bus geschleudert.