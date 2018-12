Nach dem Schuss auf einen 41-Jährigen am ersten Weihnachtsfeiertag in Unterfranken hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der 28-Jährige sei am Mittwochabend im Beisein seines Anwalts in der Polizeiinspektion Aschaffenburg erschienen, teilte die Polizei kurz danach mit. Er wurde festgenommen und soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Nach dem 28-Jährigen war öffentlich gefahndet worden. Er steht im Verdacht, seinen Bekannten mit einem Bauchschuss schwer verletzt zu haben.