Auf AZ-Anfrage bestätigt das Baureferat die Vorkommnisse am Josephsplatz. Man sei mit der Problematik vertraut, beziehe sich aber auf eine Vorschrift. "Lediglich Pflanzgefäße an einem Gewerbebetrieb mit Ladengeschäft unmittelbar an der Hausfassade auf dem Gehweg sind unter bestimmten Voraussetzungen erlaubnisfrei", schreibt das Baureferat in einer Erklärung an die AZ. Die Anwohner sieht es also im Unrecht.