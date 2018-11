Blumengrüße auf der Bühne Barack Obama: Süße Liebesgeste an Ehefrau Michelle

Das Publikum in Washington DC staunte nicht schlecht, als der ehemalige US-Präsident die Bühne betrat. Doch Barack Obama überraschte nicht nur die Zuhörer mit seinem Auftritt, sondern auch seine Ehefrau. Michelle Obama, die derzeit mit ihrem Buch "Becoming - Meine Geschichte" auf Lesetour unterwegs ist, durfte von ihrem Mann einen Strauß pinker Rosen entgegennehmen. Valerie Jerett, die die Buchpräsentation in Washington moderierte und eine langjährige Freundin des Paares ist, sprach von einem "besonderen Gast", der auf die Bühne kommen würde. Dann tauchte kein Geringerer als Barack Obama mit dem Blumenstrauß auf, was das überraschte Publikum mit viel Applaus würdigte.