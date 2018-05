Blumen kennen kein Alter Ohne sie geht 2018 nichts: Floral Prints sind angesagter denn je

Blütenspiel an den Beinen

Zarte Blumenmuster auf Hosen und Röcken sind in diesem Jahr angesagter denn je. Besonders Frauen mit Y-Silhouette können diese gut tragen und somit breite Schultern schnell in Vergessenheit geraten lassen. Das Blütenspiel an den Beinen ist jedoch mit Vorsicht zu genießen: Ein Schlankmacher ist es nicht. Wer auf florale Unterteile dennoch nicht verzichten möchte, kann mit Absatzschuhen ein wenig nachhelfen und das Bein optisch strecken.