Kindern fehlt es an Vorbildern

"Kinder wissen fast gar nix mehr", bedauert er, der viele Kitas und Schulen besucht, um Werbung für Mundart zu machen. "Aber da geht es um die Familie, die Schule kriegt immer mehr aufs Auge gedrückt. Lehrer haben gar nicht die Zeit, sich mit der Region, in der sie unterrichten, intensiv zu beschäftigen. Das wäre sehr wichtig, weil sie oft ganz wo anders sozialisiert wurden", sagt er. Bradl lebt in Altomünster. Dort gebe es besonders viele Lehrkräfte aus Franken. "Da sollte man ansetzen, an der Lehrerausbildung", sagt er. Und es fehle an Vorbildern. "Bei einer Veranstaltung zum Thema 100 Jahre Freistaat ist der Dialekt mehrmals angesprochen worden von Promis und Politikern, aber im Dialekt geredet hat keiner, ob Söder, Stamm oder Magdalena Neuner", sagt Bradl.