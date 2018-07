Bloggerin DariaDaria im Interview Madeleine Alizadeh erklärt: So einfach ist der Schritt zu Fair Fashion

In Berlin ist gerade die Fashion Week in vollem Gange. Die Designer präsentieren dort ihre neuen Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2019. Die Modeindustrie ist eine schnelllebige - ein Trend jagt den nächsten. Noch. Denn bei immer mehr Menschen entsteht ein Bewusstsein dafür, dass Nachhaltigkeit auch im Kleiderschrank ankommen muss. Eine der Vorreiterinnen in Sachen Fair Fashion ist die Wiener Bloggerin Madeleine Alizadeh (28) alias DariaDaria. Mit ihrem eigenen Label dariadéh versucht sie inzwischen ihrem Traum von einer gewissenhaften Modewelt ein Stück näher zu kommen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt sie, wie man mit ein paar einfachen Schritten anfängt, sich nachhaltig zu kleiden.