München - Die Osterreisewelle hat Autofahrern am Gründonnerstag den Weg in den Süden erschwert. Auf der Autobahn 8 von München nach Salzburg stauten sich die Fahrzeuge am Nachmittag auf mehr als zehn Kilometern, wie der ADAC mitteilte. Auch auf der A9 bei Nürnberg kam es zu längeren Staus. Ein Chaos wie etwa zu Beginn der Sommer- oder Pfingstferien sei aber ausgeblieben, sagte eine Sprecherin des Autoclubs in München. Auch an den kommenden Feiertagen sei damit auf Bayerns Fernstraßen nicht zu rechnen.